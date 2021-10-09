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Diyanet'in mobil yayın aracı Bolu'ya geldi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Diyanet'in mobil yayın aracı Bolu'ya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarının satıldığı mobil yayın aracı, Bolu'da vatandaşların hizmetine sunuldu.

BOLU (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarının satıldığı mobil yayın aracı, Bolu'da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yüzde 45 indirimle satışa sunulan kitaplara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, eserler ve çeşitli konularla ilgili vatandaşlara bilgiler verdi.

Mobil yayın aracında, Kur'an-ı Kerim, İslam ilmihali, tefsir ve çeşitli konulardaki araştırma eserlerinin yanı sıra çocuk kitapları da satışa sunuluyor.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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