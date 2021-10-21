Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği cevap Twitter'da gündeme oturdu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları, "Fetvalar" adıyla bir kitapta toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan ve birden fazla baskı yapan kitabın 2015'te yapılan 3. baskısında ise yer alan bir fetva ise sosyal medyada gündem oldu.

BALDIZLA ZİNA SORUSU CEVAPLANDIRILDI

"Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?" sorusuna kitapta şu ifadelerle yanıt verildi: "Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, bu fiili helal görmedikçe nikâhlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır."

"BALDIZ" KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu fetva, Diyanet tarafından internette de yayımlanan kitabın 4. baskısında yer almadı. Öte yandan gündeme oturan fetva, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Twitter'da konuya ilişkin binlerce tweet atıldı, "baldız" kelimesi TT listesinin zirvesine yerleşti.

O yorumlardan bazıları:

Diyanetin bu günkü fetvası Baldız la zina yapmak nikahı düşürmez.

Baldız fetvası.... Baldızla yapılan zina nikahı sona erdirmezmiş...

Daha neler göreceğiz bakalım

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