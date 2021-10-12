'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı - Haberler
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'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

AĞRI (İHA) - ' Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Ömer Tunca, " Bu yaz çok yoğundu. Müşterilerden dolayı kendimize zaman bile ayıramadık. Bu kaplıcalar şifalıdır. Buraya gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Özellikle yazın çok yoğun oluyor. Her yerden gelenler oluyor. Şimdi sezon bitti. Sonbaharda okullarda açıldığı zaman biraz sakinleşiyor. Sonbaharda kaplıcalar daha güzel oluyor. Bu işletmede 30 tane odamız var. Ayrıca 15 tane de özel havuzlarımız var. Ailece gelip havuzu kiralıyorlar. Daha sonra isterlerse odada dinleniyorlar. Hastalıklara çok iyi geliyor. Romatizma, kireçlenme, bel fıtığı gibi hastalıklara çok iyi geliyor." ifadelerine yer verdi.

'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı

'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı

'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı

'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı
İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Diyadin Kaplıcaları' şifa arayanların uğrak mekanı - Haberler
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