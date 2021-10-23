Diyadin'de "Önce Yaya" şerit çizgileri çizildi - Haberler
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Diyadin'de "Önce Yaya" şerit çizgileri çizildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyadin'de

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak amacıyla şerit çizgileri çizildi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak amacıyla şerit çizgileri çizildi.

Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı 5. trafik ekiplerince Karapazar, Günbuldu ve Mollakara okulları geçitlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak ve sürücülerin yer/zemin işaretleriyle uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Okul önlerinde "Önce Yaya" görselleri ve şerit çizgileri çizildi. Eksik görülen yerlerde de trafik işaretleme çalışması yapıldı. - AĞRI

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

Diyadin'de Önce Yaya şerit çizgileri çizildi

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