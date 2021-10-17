DİYADİN'DE ÇIKARILAN ONYX MERMERİNDEN HEDİYELİK EŞYA YAPILACAK

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde çıkarılan ve yarı değerli taş grubunda yeralan 'onyx mermer', kurulacak atölyede hediyelik eşyaya dönüştürülecek. Bej, gri renkte çıkarılan mermerin ışığa duyarlı olduğunu belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, atölyede hediyelik eşya olarak işlenecek mermerin ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.

Diyadin ilçesine bağlı Dibekli köyünde kurulan ocakta 4 yıldan beri sürdürülen çalışma sonunda onyx mermer çıkarılmaya başlandı. Özel bir firma tarafından kurulan ocakta bej ve gri renkte çıkarılan mermer, ışığa duyarlı. Yarı değerli taş grubunda yeralan mermerin çıkarıldığı ocakta incelemede bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, yetkililerden bilgi aldı. 25 kişinin istihdam edildiği ocaktan çıkarılan mermerin işlenmesi için atölye kuracaklarını kaydeden Balcı, hediyelik eşya üretimine ağırlık vereceklerini söyledi. Balcı, "Bölgede 4 seneden beri mermer çıkarılması için çalışmalar yürütülüyordu. Desteklerimizle birlikte bölgede ilk defa bej ve gri renk onyx mermerler çıkarılıyor. Bu ocakta şu an 25 kişilik istihdam sağlandı. Daha da fazla işçi alımına gidilecek. Aynı zamanda burada bir mermer atölyesi yapmayı düşünüyoruz. Bu atölyede ışığa duyarlı onyx taşından hediyelik eşya, vazo gibi şeyler yapılacak. Ayrıca bu atölye de 40 kişilik bir istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Diyadin mermer, traventen ve onyx anlamında tam bir cennet. O yüzden bütün müteşebbisleri buraya yatırım yapmaya çağırıyoruz. Tabi burada yapılan yatırımların tamamında ilk önce Diyadin ve bölge insanını istihdam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ÇOK NARİN VE NAZİK BİR TAŞ

Firma yetkilisi Mühendis Emir Vural, bölgede çıkarılan onyx mermerin dünyadaki örneklerine oranla sahip olduğu özellikler açısından oldukça kaliteli olduğunu belirtti. Mermeri işlemek için kuracakları atölyede bölge insanının istihdam edileceğini ifade eden Vural, "Diyadin ilçesi gerçekten önemli bir yer altı zenginliğe sahip. Şu an burada çıkarılan onyx taşı, çok narin ve nazik bir taş. Dünya çapında iyi bir taş çıkarılıyor. Şimdi buradaki taşın en önemli farkı, sadece bir renkten ibaret değil. Burada onyx mermerin farklı renklerde örnekleri var. Bal rengi, beyaz, krem, bej ve mavi renklerde taş çıkıyor. Buda birçok alanda kullanılabilir ve ekonomik anlamda oldukça katkı sağlama potansiyeline sahip. O yüzden hem ilçe hem de ülke ekonomisine ciddi bir destek sağlayacağına inanıyoruz" dedi.