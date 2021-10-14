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Disney Yeni Bir Star Wars Oyunu Duyurmaya Hazırlanıyor

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Disney Yeni Bir Star Wars Oyunu Duyurmaya Hazırlanıyor

Disney ve Lucasfilm yıl bitmeden yeni bir Star Wars oyunu duyurabilir.

Disney tarafından yıl sonuna kadar her hafta duyurulacak Star Wars ürünleri arasında yeni bir Star Wars oyunu yer alıyor olabilir.

Lucasfilm ve Disney yıl bitmeden "Bring Home The Bounty" kampanyası ile her hafta salı günü Star Wars markasına ait yeni oyuncaklar, kitaplar, koleksiyon ürünleri ve daha birçok ürün duyuracağını açıkladı. Bu kampanya kapsamında firmanın internet sitesinde paylaşılan takvimde, her haftanın Star Wars duyurusuna ait görseller yer alıyor ve bunlardan biri yeni bir Star Wars oyunu duyurusu gelebileceğine işaret ediyor.

Aşağıda yer alan söz konusu görselde görüldüğü üzere, 14 Aralık tarihine denk gelen kampanyanın 10. haftasında kontrolcü görseli kullanılmış ve bu, Star Wars evreninde geçen yeni bir oyun projesi için ipucu olabilir.

Electronic Arts, Disney ile olan anlaşması nedeniyle uzun bir süredir Star Wars video oyunlarını geliştirip yayınlama hakkını elinde tutuyordu. Ancak Disney, Ubisoft ile işbirliğine giderek bu yılın ocak ayında Star Wars evreninde geçen açık dünya bir Star Wars oyunu duyurmasıyla EA ile olan özel anlaşmanın sona yaklaştığının sinyalini vermişti. EA elindeki özel anlaşmanın sona ermek üzere olmasına rağmen Star Wars markasına ait yeni oyunlar geliştirmeye devam edeceğini fakat hazırladığı yeni oyun projesini 2022'ye kadar duyurmayacağını belirtmişti.

Öte yandan, Detroit: Become Human'ın arkasındaki stüdyo Quantic Dream'in de Disney ile anlaştığı ve bir başka açık dünya Star Wars oyun projesi üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bunun dışında, eylül ayındaki PlayStation etkinliğinde, Aspry stüdyosu tarafından geliştirilen Star Wars: The Old Republic'in remake versiyonu PS5 ve PC için duyurulmuştu.

Quantic Dream, Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

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