Disney, bu yıl sonunda yeni bir Star Wars oyunu duyuracak

Resmi Star Wars web sitesindeki makalede duyurulduğu üzere, şirketler şu andan Aralık sonuna kadar haftalık olarak ortaya çıkan Star Wars oyuncakları, koleksiyonları, kitaplar, giyim ve daha fazlasını içeren ödülü eve getir kampanyasını başlattı.

Disney, hayranlarına sitesindeki interaktif bir poster aracılığıyla kampanyasındaki potansiyel duyurulardan neler bekleyebileceklerine dair göz atmamızı sağladı. Posterde her hafta franchise'ın dört bir yanından farklı karakterler ve hatıralar yer alıyor. Bununla birlikte, 14 Aralık'ta Disney, bunun yerine bir oyun kumandası resmini koyduğu için bunun yeni bir Star Wars oyun duyurusu olabileceğini ima etti.

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Electronic Arts'ın Star Wars oyunları üzerindeki anlaşması sona yaklaşırken, bu yılın başlarında Ubisoft'un kendi açık dünya Star Wars girişi üzerinde çalıştığını açıkladı. Walt Disney Games'in SVP'si Sean Shoptaw, bu yılın başlarında yaptığı röportajda, Disney'in Fox'u satın almasından sonra ekibiyle birlikte Ubisoft Massive ile bir araya geldiğini açıkladı.

Ödülü eve getir kampanyası sitesine gitmek için buraya tıklayınız.

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