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DİSKİ, su ile ilgili doktorları bilgilendirdi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
DİSKİ, su ile ilgili doktorları bilgilendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde görev yapan hekimlere suyun Dicle Baraj Gölü'nden çeşmeye uzanan yolculuğu hakkında bilgi verdi.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde görev yapan hekimlere suyun Dicle Baraj Gölü'nden çeşmeye uzanan yolculuğu hakkında bilgi verdi.

DİSKİ, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında 20 kişilik doktor ve idarecilerden oluşan heyeti Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ağırladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, doktorlara tesiste bulunan kimya, klor, havalandırma, karıştırıcı, dağıtım, durultucular, filtreler üniteleri, otomasyon odası ile biyolojik ve kimyasal odalarını gezdirerek birimlerin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tekin ve beraberindeki doktorlar, ziyarette, Diyarbakır'a kaliteli, temiz ve sağlıklı şekilde ulaşan suyun geçtiği aşamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Tutşi yaptığı açıklamada, DİSKİ'nin kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu, Dicle Barajı'ndan çeşmeye ulaşan sağlıklı ve kaliteli suyun belirli bir maliyeti olduğunu söyledi.

Kullanılan içme suyunda kentte yaşayan 1 milyon vatandaşın hakkı olduğunu vurgulayan Tutşi, yüksek kayıp kaçak oranını en aza indirmede herkese görev düştüğünü dile getirdi.

DİSKİ'nin 15 bin 722 kilometrekarelik alanın tamamında kentin en ücra köşesine hizmet götürdüğünü aktaran Tutşi, içme suyunun özellikle bahçe, bostan ve tarla sulamasında kullanılmasının oldukça yanlış olduğuna dikkati çekti.

Tutşi, Diyarbakır'da çeşmelerden akan suyun oldukça güvenilir ve sağlıklı olduğunu kaydetti.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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