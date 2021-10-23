Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'da yeni Konut inşası planına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz. İsrail'in, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu 'terör örgütü' listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişimi de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Haber : ANKARA,

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