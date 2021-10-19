Dışişleri'nden, ' Avrupa Komisyonu 2021 Türkiye Raporu' değerlendirmesi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun 2021 Türkiye Raporu'nda, siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslında mesnetsiz iddialar bulunduğu, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin 'tutarsız' ve 'yanlı' Rum/Yunan tezlerine yer verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun, 2021 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırlanan ülke raporlarını bugün açıkladığı belirtildi. Türkiye Raporu'nda, sorumluluklar göz ardı edilerek çifte standartlı bir yaklaşım sergilendiği belirtilen açıklamada, "AB ile olumlu bir siyasi gündem oluşturmaya çalıştığımız ve üst düzey diyaloğumuzu canlandırdığımız bir dönemde, ne yazık ki aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ülkemizle ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. 23'üncü Yargı ve Temel Haklar ile 24'üncü Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin, üye devletler bakımından bile tartışmalı olan pek çok konuda, ülkemize özgü koşulları değerlendirmeden, yönetim ve siyasal sistemimize, temel haklara, bazı yargı/idari kararlar ile terörle mücadelemize yönelik haksız ve orantısız tespitlerini reddediyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınamalar ile PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tehditlerini dikkate almayan bu yaklaşım, Avrupa'daki AB ve Türkiye karşıtı radikal kesimleri mutlu etmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Raporda, 20 fasılda Türkiye'nin genel uyum düzeyinin iyi olduğu belirtilerek son bir yılda ise 20 fasılda çeşitli seviyelerde ilerleme sağlandığının teyit edildiği bildirilen açıklamada, "Bu tablo, Türkiye'nin karşılaştığı siyasi engellemelere rağmen, AB müktesebatına uyum çalışmalarını sürdürmek konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan önemi yadsınamaz olan Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) kullanımında hazmetme kapasitesindeki gelişmeyi teslim eden raporun, Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının artırılması konusunda da teşvik edici olması gerekirdi. Türkiye, AB'ye üyelik yönündeki stratejik tercihini en güçlü şekilde sürdürmektedir. Bunun en somut örneği, Yargı Reformu Stratejisi, İnsan Hakları Eylem Planı, AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı ve başta Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması olmak üzere, Avrupa Yeşil Gündemi çerçevesinde attığımız kararlı adımlardır. AB'nin, ortak genel çıkarlarımızı dikkate alarak, Türkiye'yi günlük al-ver ilişkisi yapılacak bir ortak olarak değil, müzakere eden bir aday ülke olarak görmesi ve ahde vefa ilkesi doğrultusunda bunun gereklerini yerine getirmesi herkesin yararına olacaktır" değerlendirmelerine yer verildi.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,