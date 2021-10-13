Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Nepal halkı ve hükümetine başsalığı mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Nepal halkı ve hükümetine başsalığı mesajı gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Işıl Sergen Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:53:56. #1.17#