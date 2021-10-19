Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı

İŞ insanı Osman Kavala'nın yargılandığı dava ile ilgili açıklama yapan aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi-maslahatgüzarları, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bazı ülkelerin büyükelçileri, bazılarının da maslahatgüzarları, saat 10.00'da eş zamanlı olarak bakanlığa girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, söz konusu ülkelerin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile görüşerek, Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, "Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler-Maslahatgüzarlar, 'Viyana Sözleşmesi' kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.