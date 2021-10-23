Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun...
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri