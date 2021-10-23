Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun...

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylama planını kınadı

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylama planını kınadı

 İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı
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