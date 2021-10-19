Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır"

Dışişleri Bakanlığı : "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama Açıklaması

 Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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