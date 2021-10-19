Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir...
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı: "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır"
Dışişleri Bakanlığı : "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri