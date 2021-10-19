Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini...
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum- Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz"
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri