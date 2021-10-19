Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini...

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı : "AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı Rum- Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye'den Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin Atina'daki üçlü zirvede bir araya gelmesine ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haberleri! Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye 'Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu' iletildi

Son dakika haberleri! Bakanlığa çağırılan 10 büyükelçiye "Kavala açıklamasının hadsiz ve kabul edilemez olduğu" iletildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title