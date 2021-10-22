Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'nun SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından SK E&C ve Daelim şirketlerinin...

Bakan Çavuşoğlu'nun SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi

SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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