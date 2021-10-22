Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi

SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü.