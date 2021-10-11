Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
AA - Son Dakika Haberleri
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