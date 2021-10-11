Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Haberler
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