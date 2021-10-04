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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya'daki Tatar toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya'daki Tatar toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'daki Tatar toplumunun Türkiye ile Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'daki Tatar toplumunun Türkiye ile Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Varşova'daki temasları çerçevesinde Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, "Polonya'daki Tatar toplumu Türkiye ile Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsüdür." dedi.

Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği ile Türk Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve fahri başkonsoloslarla da bir araya gelen Çavuşoğlu, toplantıda, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı her zaman destekliyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Polonya ile ilişkilerin her alanda ivme kazandığını sözlerine ekledi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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