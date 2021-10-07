Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz' - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...

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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz' - Haberler
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