Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri