Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...