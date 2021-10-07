Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...