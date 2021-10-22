Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmaları imzaladı.