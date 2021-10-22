Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni - Haberler
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Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmaları imzaladı.

Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni

Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni

Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni

Türkiye-Güney Kore Anlaşmaları imza töreni
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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