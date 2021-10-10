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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

İkinci görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Belgrad'daki ikinci toplantımızı, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdik. İlişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımızı teyit ettik." ifadelerine yer verdi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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