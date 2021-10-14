Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile Biraraya Geldi - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile Biraraya Geldi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile 14 Ekim 2021 tarihinde biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile 14 Ekim 2021 tarihinde biraraya geldi.

Etkinlikte, olumlu gündemin Türkiye-AB ilişkilerinde getirdiği fırsatlar ve Parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, etkili bir olumlu gündemin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nin karşılıklı çabalarıyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ile Biraraya Geldi - Haberler
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