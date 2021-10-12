Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde Cebeci Yerleşkesi ATAUM Konferans Salonu'nda düzenlenen "Avrupa Birliği: Üniversite Öğrencilerine Bir Perspektif" isimli konferansa katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde Cebeci Yerleşkesi ATAUM Konferans Salonu'nda düzenlenen " Avrupa Birliği : Üniversite Öğrencilerine Bir Perspektif" isimli konferansa katıldı.
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, konferansta çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği bir anket üzerinden Türkiye-AB İlişkileri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı ayrıca AB'nin sunduğu eğitim, staj ve burs imkanlarına değinerek, üniversite öğrencilerimizin AB'nin de geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.
Habermetre - Son Dakika Haberleri