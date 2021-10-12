Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde Cebeci Yerleşkesi ATAUM Konferans Salonu'nda düzenlenen " Avrupa Birliği : Üniversite Öğrencilerine Bir Perspektif" isimli konferansa katıldı.

AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, konferansta çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği bir anket üzerinden Türkiye-AB İlişkileri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı ayrıca AB'nin sunduğu eğitim, staj ve burs imkanlarına değinerek, üniversite öğrencilerimizin AB'nin de geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.

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