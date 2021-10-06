Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma' toplantısına katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma" toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAŞAM), Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlediği "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma" konulu toplantı 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAŞAM), Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlediği "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma" konulu toplantı 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ülkemizde pandemi döneminde yaşlıların durumunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, AB'deki mevcut duruma ve bu alanda ülkemizde yürütülen diyalog projelerine değindi.

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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma' toplantısına katıldı - Haberler
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