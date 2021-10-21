Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı"na katıldı Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin, Libya'nın istikrara kavuşması konusunda Trablus hükümetinin yanında yer alacağını söyledi.

Önal, Trablus'ta yapılan "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı"ndaki konuşmasında, ülkedeki siyasi süreç, kalıcı istikrar ve barışın inşasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın güvenlik ve istikrarına Türkiye'nin güçlü desteğini vurgulayan Önal, siyasi sürecin tüm Libyalıların katılımıyla ilerletilmesinin önemine işaret etti. Önal, "Şimdi, elde edilen kazanımların üzerine ulusal birlik ve uzlaşma yolunda adımlar atma zamanıdır." ifadesini kullandı.

Önal, Ulusal Birlik Hükümeti'nin, yetkisini tüm ülkeye yaymak, kamu hizmetlerini sunmak ve devlet kurumlarını birleştirmek için hala desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İlk olarak, Ulusal Birlik Hükümeti'ni güçlendirmeye yardım etmeliyiz." dedi.

Seçimlerin zamanında yapılması gerektiğine değinen Önal, asıl amacın, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması'na (Suheyrat) uygun şekilde özgür, adil ve güvenilir yapılması, sonuçlarının herkes tarafından kabul edilebilirliğinin sağlanması olduğunu kaydetti.

İstikrarın Libya'nın ilerlemesi için büyük önem taşıdığına işaret eden Önal, sahadaki ateşkesin hala kırılgan olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Libya'daki paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların geri çekilmesi konusundaki tutumunun iyi bilindiğini aktaran Önal, tüm tarafların Libya'daki meşruiyete saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Önal, Libyalıların, ülkelerini istikrara kavuşturmak ve siyasi süreci uygulanabilir kılmak için cesaret ve kararlılığa sahip olduklarını kanıtladığını vurgulayarak, "Türkiye bu yolculukta Libya'nın yanında olacaktır." şeklinde konuştu.

"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı"

"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı", ülkedeki siyasi, güvenlik/askeri ve ekonomik alanlarda hayata geçirilmesi amaçlanan adımlara uluslararası toplumun geniş manada desteğini sağlamayı amaçlıyor.

Libya ve Kuveyt Dışişleri bakanlarının eş başkanlık ettiği konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa, Afrika ve Arap birliklerinden temsilcilerin yanı sıra 27 ülkenin dışişleri bakanı ve yetkilileri katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil etti.

Önal, Trablus'u ziyareti vesilesiyle ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Konsey üyeleri Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile de bir araya gelen Önal, toplantıya katılan BM ve ABD heyet başkanlarıyla temaslarda bulundu.