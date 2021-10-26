Discord'da artık EA oyunlarında daha fazla ayrıntı paylaşılacak

EA, Discord'un rich presence özelliği için bazı başlıklarına destek ekliyor, bu da Discord kişilerinizin oyun içinde neler yaptığınız hakkında daha fazla bilgi görmesini sağlıyor. EA hesabınızı Discord ile ilişkilendirdiğiniz takdirde çalışmaya başlayacaktır.

Daha önce Discord, hangi EA oyununu oynadığınızı ve ne kadar süredir oynadığınızı gösteriyordu, ancak EA'nın rich presence entegrasyonu ile Discord'un hangi oyun modunda olduğunuzu, ne kadar süredir oynadığınızı ve farklı bir şey için ortaklık yapmaya hazır olup olmadığınız gibi daha ayrıntılı bilgileri göstermesine olanak sağlayacak.

Discord'un rich presence özelliği Payday 2, Battlerite ve Divinity: Original Sin 2 gibi oyunlarda zaten desteklenmektedir, ancak EA entegrasyonu çok daha geniş olma potansiyeliyle ilerlemektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EA, Discord rich presence entegrasyonunu açmak için Discord > Ayarlar > Kullanıcı Ayarları > Bağlantılar'a giderek Discord veEA hesaplarınız arasında bir bağlantıya izin vererek EA uygulamasında yeni Discord entegrasyonunu etkinleştirebilirsiniz.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri