Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi - Haberler
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Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

İZMİR'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri diş seramik parlatıcısı, dolgu yapıştırıcısı, kanal tedavi ürünleri, takım diş, diş kesim frezi ve geçici dolguların izinsiz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen ürünlerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan 22 bin 400 adet diş hekimliğinde kullanılan malzeme piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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