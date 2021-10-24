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Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu. Gencin diş ağrısı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3063. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları Ahmet S. (25) isimli gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, genci evin koridorunda baygın vaziyette yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet S'nin diş ağrısı nedeniyle birden çok ağrı kesici aldığı, ilacın etkisiyle kendisinden geçtiği öğrenildi. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu

Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu

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