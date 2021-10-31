Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Çay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Özçoban (24) idaresindeki 15 HZ 244 plakalı otomobil Gölhisar Ovası istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü Hasan Hüseyin Özçoban (24) ve yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Şenyurt (18) içeride sıkıştı. Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu sıkıştıkları araçtan çıkartılan Hasan Hüseyin Özçoban ve Ahmet Ali Şenyurt Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazanın etkisiyle adeta elektrik direğine saplanan araç ise ekipler tarafından çıkartıldı. - BURDUR

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

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