Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı

Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı. Aracın duvara sürtünerek ilerleme anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma H. 34 RM 3023 plakalı otomobille seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç duvara sürtünerek, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan parçalar aracın üstüne düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı Fatma H.'yi hastaneye kaldırdı. Aracın duvara sürtünerek ilerleme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı

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Haber: Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü istinat duvarına çarptı - Haberler
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