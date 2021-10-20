Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sokak köpeklerinden korkarak bir telefon direğinin tepesine çıkıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık mahallesinde sokak köpekleri tarafından kovalanan bir kedi, telefon direğinin tepesine çıktı. Burada mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında kediyi bulunduğu yerden indirdi. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN