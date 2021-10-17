DİNİ NİKAHLI EŞİNİN TERK ETTİĞİ YAĞMUR KANIŞ, 3 ÇOCUĞUYLA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

MANİSA (DHA) - MANİSA'da kaçarak, dini nikahla yaşadığı kişi tarafından 3 çocuğuyla terk edilen 24 yaşındaki Yağmur Kanış, destek bekliyor. Kaçtığı için ailesi tarafından kabul edilmeyen Kanış, kiraladığı evde komşularının yardımıyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Yağmur Kanış (24), 4 yıl önce Şanlıurfalı Ahmet C. ile birlikte kaçtı. 3 ay önce birlikte yaşadığı Ahmet C. tarafından 3 çocuğu ile terk edilen Yağmur Kanış, tekrar baba evine döndü. Ancak ailesi kendisini kabul etmeyince çocuklarıyla ortada kaldı. Cengiz Topel Mahallesi'nde kiraladığı bir evde, komşularının yardımıyla 3 çocuğuyla birlikte kalan Kanış, bir yardım eli beklediklerini söyledi.

3 ÇOCUĞUMLA PERİŞAN OLDUM

Resmi nikah yapacağını söyleyerek kendisini kandıran Ahmet C.'nin duygularıyla oynadığını belirten Yağmur Kanış, Beraber olduğumuzdan beri beni hep yarı yolda bıraktı. Ne zaman nikah kıymaya kalksak kaçıp gidiyordu. Bir şey olduğunda 'Nasıl olsa nikahlı karım değilsin' diyordu. 3 ay önce de komple gitti. 3 çocuğumla perişan oldum. Ortada kaldım, çocuklarımla tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. Kaçarak, dini nikahla evlendiğim için kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ailemle bir bağım da kalmadı. Ailem hiçbir şekilde artık bana destek vermiyor. 2 ayda bir Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan 450 lira kadar para alıyorum. Ne kirama ne de yemeğimize, içmemize yetiyor. Zaten 400 lira olan kiramı da ödeyemez duruma geldim. Sesimi duyan herkesten yardım bekliyorum dedi.