Dini lider ve bilim insanları, çevre için Vatikan'da bir araya geldi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde Vatikan'da bir araya gelen dini liderler ve bilim insanları, uluslararası toplumu iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki adımlarını hızlandırmaya çağırdı.

Glasgow'da 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde yapılacak olan COP26 öncesinde, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ev sahipliğinde Vatikan'da "İnanç ve bilim: COP26'ya doğru" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, COP26 Başkanı Alok Sharma, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby ve Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'in de aralarında bulunduğu 40 kadar dini temsilci ile bilim insanları katıldı.

Dini liderler ve bilim insanlarının kabul ettiği ortak bildiride, uluslararası topluma iklim konusunda hedeflerini yükseltme ve iklim eylemlerini hızlandırma çağrısı yapıldı.

Ortak bildiride, dünyaya bir an önce net sıfır emisyon hedefine ulaşma ve de küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma çağrısı yapıldı.

Bildiride, inanç liderlerinin de kendilerini çevresel konularda eğitim başta olmak üzere daha fazlasını yapmaya adayacağı belirtildi.

Bildiride ayrıca, hükümetler de temiz enerji, sürdürülebilir arazi kullanım uygulamaları, çevre dostu gıda sistemleri gibi uygulamalara yönelik adımlarını ve uluslararası iş birliklerini artırmaya davet edildi.

Bu arada, Vatikan'ın ev sahibi olduğu etkinlikte Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nın olmaması dikkati çekti.

İtalyan "Il Mattino" gazetesinde çıkan haber de, Vatikan'ın farklı pek çok dini temsilciyi davet ettiği organizasyona, çevre konularındaki duyarlılığı ile bilinen Dalay Lama'ya, Çin'i rahatsız etmemek için davette bulunmadığı belirtildi.