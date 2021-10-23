Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak - Haberler
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Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak

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Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak

Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak Kan Bağışı Yapabilirmisiniz?

Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak

Kan Bağışı Yapabilirmisiniz?

EVET, Kan Grubum, AB Rh (+)

EVET, Kan Grubum, AB Rh (-)

EVET, Kan Grubum, A Rh (+)

EVET, Kan Grubum, A Rh (-)

EVET, Kan Grubum, B Rh (+)

EVET, Kan Grubum, B Rh (-)

EVET, Kan Grubum, 0 Rh (+)

EVET, Kan Grubum, 0 Rh (-)

HAYIR, Kan Bağışı Yapamam!

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