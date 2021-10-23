Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak
Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak Kan Bağışı Yapabilirmisiniz?
Dinar Belediye Sporumuz, Emirdağ Spor ile hazırlık maçı yapacak
Kan Bağışı Yapabilirmisiniz?
EVET, Kan Grubum, AB Rh (+)
EVET, Kan Grubum, AB Rh (-)
EVET, Kan Grubum, A Rh (+)
EVET, Kan Grubum, A Rh (-)
EVET, Kan Grubum, B Rh (+)
EVET, Kan Grubum, B Rh (-)
EVET, Kan Grubum, 0 Rh (+)
EVET, Kan Grubum, 0 Rh (-)
HAYIR, Kan Bağışı Yapamam!
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