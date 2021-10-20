Kocaeli'de dinamitle patlatmada kaya parçası isabet eden sürücü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir inşaatın temel kazısında dinamitle patlatma sırasında kaya parçası isabet eden sürücü yaralandı.

Darıca ilçesinde bir çelik fabrikasının sahasındaki temel kazısında dinamitle patlatma yapılırken etrafa kaya parçaları saçıldı. Bu sırada bölgeden geçerken kaya parçası isabet eden sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etrafa savrulan kaya parçaları yoldan geçen ve park halindeki bazı araçlarda da hasara yol açtı.

Öte yandan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülere, patlatma anı ve kaya parçalarının yoldan geçen araçların üzerine düşmesi yansıdı.