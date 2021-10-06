06 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Din görevlilerine vefa gecesi

BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl 'Vefa' temasıyla kutladığı '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi din görevlileri için vefa gecesi düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Osmangazi Müftülüğü ile Osmangazi Din Görevlileri Derneği'nin destek verdiği programda Osmangazi Din Görevlileri Derneği'nin korosu ve Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü saz sanatçıları Bursalılara ve din görevlilerimize tasavvuf musikisi resitali sundu. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, din görevlileri adına İl Müftüsü İzani Turan'a hediye takdim etti.

İl Müftüsü İzani Turan da din görevlilerine vefa gecesi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e hat tablosu takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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