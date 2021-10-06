Din görevlilerine vefa gecesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Din görevlilerine vefa gecesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Din görevlilerine vefa gecesi

06 EKİM 2021BASIN BÜLTENİDin görevlilerine vefa gecesiBURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl 'Vefa' temasıyla kutladığı '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi din görevlileri için vefa gecesi düzenledi.

06 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Din görevlilerine vefa gecesi

BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl 'Vefa' temasıyla kutladığı '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi din görevlileri için vefa gecesi düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Osmangazi Müftülüğü ile Osmangazi Din Görevlileri Derneği'nin destek verdiği programda Osmangazi Din Görevlileri Derneği'nin korosu ve Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü saz sanatçıları Bursalılara ve din görevlilerimize tasavvuf musikisi resitali sundu. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, din görevlileri adına İl Müftüsü İzani Turan'a hediye takdim etti.

İl Müftüsü İzani Turan da din görevlilerine vefa gecesi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e hat tablosu takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mithat Sancar Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Din görevlilerine vefa gecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:57:00. #1.17#