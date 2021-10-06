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Din görevlileri Başkan Demir'in misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Din görevlileri Başkan Demir'in misafiri oldu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyonda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyonda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Güngören Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve ilçe müftüsü Abdulkerim Tohumcu ile ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Katılımcılarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Demir, "Davetimizi kırmayıp gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Programda bir konuşma da yapan Başkan Demir, ilçede yapılan hizmetleri ve projeleri anlattı. Gelecek yıldan itibaren Güngören'de daha çok projenin hizmete gireceğini belirten Başkan Demir, "Bütün Güngörenlilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Din görevlileri Başkan Demir'in misafiri oldu - Haberler
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