Dilovası Çerkeşli'deki yeni saha

Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanına Basketbol ve Voleybol sporlarının yapılabileceği sahada çalışmalara başlandı.

KAZI VE ÇEVRE İSTİNAT TEMELİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlanılan çalışma kapsamında kazı ve çevre istinat temel işleri için demir, kalıp ve beton imalatlarına başlandı. Bu çalışmalardan sonra saha içi dolgu ve diğer zemin işlerine devam edilecek.

644 METREKARE ALAN

Bölgede yaşayan vatandaşların istifade edebileceği Dilovası Çerkeşli Köyündeki yeni saha 644 metrekare alan içerisine inşa edilecek. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha çevresine 4 metre yüksekliğinde galvanizli tel çit yapılacak.

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