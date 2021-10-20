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Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocukların ailelerine işlem uygulandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocukların ailelerine işlem uygulandı.

Ekiplerce kentin ana caddelerinde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; tespit edilen 6 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 2 şahsa 'Kabahatler Kanunun' ilgili maddesinden işlem yapıldı.

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