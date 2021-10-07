Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Denizli'de dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası araçta sıkışan bir kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cadde üzerinde seyir halinde olan O.T., idaresindeki 20 PZ 909 plakalı Volkswagen marka araç ile ara sokağa dönmek istediği sırada karşı yönden gelen V.A., yönetimindeki 20 AFA 571 plakalı Ford marka araç ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 20 PZ 909 plakalı araçta yolcu konumundaki bir vatandaş sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralı, Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Dikkatsiz sürücülerin kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir öğrencinin korkuyla kaçış anı dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza yapıp kaçan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Kaza yapıp kaçan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

 Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Namaz Vakitleri Mesut Özil Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Demir Çelik Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:41:57. #1.11#