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DİKKAT: Meteorolojiden Giresun ve İlçeleri İçin SARI Uyarı!

Habermetre - Haberler | Toplum
DİKKAT: Meteorolojiden Giresun ve İlçeleri İçin SARI Uyarı!

Meteoroloji, Sarı uyarı ile Giresun ve ilçelerinde kuvvetli, 17-18 Ekim tarihlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

GİRESUN (Habermetre) - Meteoroloji, Sarı uyarı ile Giresun ve ilçelerinde kuvvetli, 17-18 Ekim tarihlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlarımız ve ilgililer; Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Beklenen Hadise : Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer : Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17 Ekim Pazar günü öğle (12. 00) saatlerinden itibaren aralıklarla Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Giresun'da 18 Ekim Pazartesi öğle (15. 00) saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Başlama-Bitiş Zamanı : 17. 10. 2021 12: 00-18. 10. 2021 15: 00

Hadisenin Şiddeti : Çok Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Su Baskını - Sel - Yıldırım - Heyelan

Alınabilir Tedbirler : Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış : 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış : 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış : 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış : 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış : 76-100 kg/m²

Aşırı yağış : 100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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