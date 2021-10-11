Dikili Mahallesi'nde kanalizasyon hattı çalışması başlattı

Mezralarımızın eksiklerine göre çalışmalar başladı. Burada kanalizasyon altyapı çalışmaları ve yol asfalt çalışmaları devam ediyor. Eksiklerimizi, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ilettiğimizde hemen çalışmalara başlıyorlar. Mahalleme gösterdikleri ilgiden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: DAHA YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise, "Daha yapılacak çok işimiz var. El birliği ile mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda göreve geldiğimiz gün itibariyle yatırımlara devam ediyoruz. Mevcut çalışmaları devam ettirip, yeni projeler hazırladık. Ve hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Sahada aktif olarak çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi olan Hekimhan İlçesi Dikili Mahallesi Gövük Küme Evleri mevkiinde bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın kanalizasyon sıkıntısını çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri