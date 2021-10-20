Dikili'de Muhtarlarla Birlik ve Beraberlik Buluşması

İZMİR (Bültenler) - 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından muhtarlar buluşması gerçekleştirildi.

Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Dikilili muhtarların yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Cumhuriyet Başsavcısı Ferdi Baba, Dikili Jandarma Komutanı Çağlar Göndiken, Dikili Emniyet Müdürü Faruk İzci ve Kurum Müdürleri katıldı. Vali Köşger, muhtarlar buluşmasının ardından Dikili Belediyesi'ni de ziyaret etti.

"Demokrasi'mizin vazgeçilmez unsurları"

Muhtarların hem bulundukları bölgenin hem de devletin temsilcisi olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise, " Demokrasimizin temel taşları muhtarlarımız hemşehrilerimize ulaştırdığımız hizmetler arasında köprü olan, mahallelerimizin gözü, kulağıdırlar. Gece gündüz demeden halkımızla birlikte olan, onların talep ve ihtiyaçlarını bizlere ulaştıran ülkemizin ve demokrasimizin temel yapı taşlarıdır. Dikili Belediyesi olarak muhtarlarımızı önemsiyor, istek ve taleplerini yerine getirmeye, sorunlarının çözümü için mücadele etmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel ilçemize muhtarlarımızla birlikte hizmet etmeyi sürdürecek, Dikili'mizi geleceğe taşıyacak işleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum " diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri