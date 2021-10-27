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Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından ise 2 Kasım'dan itibaren 3 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıtlar gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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