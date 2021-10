ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA GENÇLER ÇALIŞTAYI

Çekmeköy Belediyesi'nin "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi; bilgi teknolojilerinin gelişimiyle 21. yüzyılda, tüm çağlardan farklı bir üretim ve sosyal yaşam sürecine geçiş evresi gerçekleşmesi, özellikle iletişim ve endüstriyel üretim alanında karşılaşılan köklü dönüşümlerin toplumsal alanda radikal değişimlere sebebiyet vermesinden yola çıkarak bir çalıştaya imza attı.

Bilgi toplumunda üretim, tüketim, eğitim ve kültür, gündelik yaşam, iş ve çalışma yaşamı başta olmak üzere, teknolojik ve sosyal değişimler ile dönüşümler, dijitalleşme bağlamında ele alınarak yeni tartışmalar, imkanlar, tehditler ve sorunlar tespit edilerek kısa, orta ve uzun vadeli öneri politikaları gibi birçok konu üzerinde durulan "Dijitalleşme Çağında Gençler Çalıştayı" 25-26 Ekim tarihlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Turgut Özal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Açılış Programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Elmas Esra Ceceli, Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Ömer Faruk Terzi, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Başkanı Cenap Yağmur, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik ve Çekmeköylü gençler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, ARGETUS Araştırma, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Tasarım Vakfı, Uluslararası Genç Derneği ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin destek verdiği çalıştayınbilim kurulunda alanında uzman kıymetli isimler yer aldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz" Bu çalıştay bizler için büyük önem arz ediyor. Elde edilen veriler, üzerine çalışma yapılan konular sayesinde Çekmeköyümüzde imza attığımız projelere gençlerimizin gözünden yön vermiş olacağız. Bugüne kadar; Açık Fikir Platformu, Okul Günlüğü Projesi, Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Yazarlık Atölyesi, Sinema Akademisi, Online üniversiteye hazırlık modülü, Dijital Kütüphane, DENES (Deneyimsel Eğitim Sistemi), ÇEKİM (Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi) gibi birçok ulusal ve yerel ölçekli projeye imza attık. Projelerimizde sadece Çekmeköy'den değil yurdumuzun ve dünyanın çeşitli yerlerinden gençlerle buluştuk. Gençlerimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Projelerden aldığımız geri dönüşler bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bize güç veren bu geri dönüşler, aynı kararlıkla çalışmalarımıza devam etmemizi sağladı. İlçemize her birinin içerisinde 6 bin 500 kitabın bulunduğu 4 yeni kitap kafe açtık. Hamidiye Mahallemizde 30 bin kitaplık kütüphanemizin açılışını da yakın zamanda yapacağız. Okul bahçelerimize basketbol sahalarıyla donattık. Gençlerimiz spor yapsın, spora daha kolay ulaşabilsin diye kasım ayında açılışını yapacağımız yüzme havuzumuzu Alemdağ Mahallemize inşa ettik. Kapalı yüzme havuzumuz 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet fitness salonu ve sosyal alanları ile gençlerimize ücretsiz şekilde hizmet verecek. Yine gençlerimiz için Ömerli Mahallemize otel binası ve FİFA standartlarına uygun hale getirilecek futbol tesisleriyle amatör ve profesyonel takımların kamp yapabileceği, 2000 m2'lik kapalı alanlı, 2. 000 kişilik seyirci kapasiteli stadı, orman içerisinde koşu ve yürüyüş parkurları, araç park alanları, idari ofisleri, halı sahaları ve basketbol sahalarıyla dev bir spor kompleksi kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden tesislerimizi 2022 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bugünise çalıştayımızda sahada kazanılan verileri bilgiye dönüştürdük ve gençlerimizin karşısına yeni müjdelerimizle çıktık. Dijital dünyaya ayak uyduran değişimi ve gelişimi takip ederek ilerleyen gençlerimiz için Oyun Girişimciliği Akademisi'ni açıyoruz. 3 farklı seviyede, her aşamadaki oyun girişimcisine hitap edecek olan Akademide yüzlerce oyun girişimcisinin yetişeceği eğitim programları, halihazırda oyununu üreten ekiplerin büyüyüp devleşeceği kuluçka ve hızlandırma programları, sektör uzmanlarından mentorluk fırsatları, hackathonlar ve birçok konu başlığında çalışma yapılacak. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu merkezimizi Özyeğin üniversiyesi içerisinde hayata geçireceğiz. Yine alınan geri dönüşler neticesinde ilçemizde belediyemiz bünyesinde bir e-spor merkezi kuracağız. Dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen Espora gençlerimizin adım atması için hayata geçireceğimiz projemizde gençler alacakları eğitimle turnuvalara katılarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekler. Bu merkezde E-spor alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapılacak. Yine günümüzün olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz sosyal medya alanının daha etkin kullanımı için bir sosyal medya akademesi kurmaya karar verdik. Akademimizde alanında uzman eğitmenler tarafından gençlerimizin haber yazma, haberin görsel unsurlarını oluşturma, kamuoyu oluşturma, interaktif ve multimedya içerik paylaşımı, e-ticaret, kurgu-montaj teknikleri gibi genç iletişimcilerin ihtiyaç duyacağı içerikleri öğrenmelerini planlıyoruz. Yine proje çalışmaları tamamlanan Crea Centers projemizide hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Çekmeköy'e Anadolu Yakasında Yaratıcı Endüstrilerin Merkez üssünü kuracağız. Avrupa Birliği ile hazırlanan Crea Centers projesinin çalışmalarına başladık. Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'nın da içinde yer aldığı ve Çekmeköy Belediyesi'nin takım lideri olduğu bu proje hayata geçtiğinde Anadolu Yakası için önemli bir merkez kurulmuş olacak. Bu merkez bittiğinde; sanatçı, mimar, mühendis, tasarımcı gibi fikirlerini üretime dönüştüren genç girişimciler için ofis imkanı sağlanmış olacağız. Hali hazırda devam eden projelerimizin yanına eklediğimiz projelerimizin ilçemize gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalıştaydan elde ettiğimiz veriler ilerde yapacağımız yeni yatırımlar için bize yol gösterici oldu. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, sahada araştırma yapan ve yaptıkları masa çalışmalarında kıymetli bilgileri bize sunan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Çalıştay komisyonların rapor özetleri okumaları ve sonuç bildirgesinin ilanıyla son buldu.

