Dijitalleşen esnafa Turkcell ayrıcalığı

Dijital operatör Turkcell, ülkenin can damarı olan esnafa özel yeni bir kampanya başlattı. Operatör, esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan 'Esnafla Varız' kampanyasıyla masrafını azaltmak, gelirini artırmak ve işini dijital platformlara taşımak isteyen esnaflara özel çeşitli ayrıcalıklar tanıyor. Bu kapsamda Turkcell'li esnaf, dijital dönüşüm finansmanı ve akaryakıt harcamalarında avantajlardan faydalanırken işini dijital platforma taşımak isterse de Trendyol'da 3 ay boyunca yüzde 20 komisyon indiriminden yararlanıyor.

Turkcell, küçük esnafın ihtiyacına yönelik uçtan uca bir kampanya başlattı. Esnafın giderlerini azaltırken, gelirini artırmaya ve işlerini dijitale taşımaya yönelik tekliflerin yer aldığı 'Esnafla Varız' kampanyası kapsamında, esnafın tasarruf edebilmesi için akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirimler yer alıyor. Bununla birlikte dijital dönüşüm finansmanında avantajların da yer aldığı kampanya, işini dijitale taşımak isteyen Turkcell'li esnafa Trendyol'da ayrıcalıklı fırsatlar sağlıyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK ESNAF İÇİN DE ZORUNLULUK"

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Esnafımızın Turkcell farkıyla yanında olabilmek için farklı tekliflerimizin yer aldığı yeni kampanyamızı hayata geçirdik. Ülkemizin can damarı esnafımıza bir yandan tasarruf imkanı sağlamak bir yandan da dijitalleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık esnaftan holdinglere kadar dijital dönüşüm her bir işletme için zorunluluk haline geldi. Bu dönüşüme ayak uydurmanın yolunu ise mevcutta yapılan işi dijital bir platforma taşımak olarak tanımlayabiliriz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu noktada çok kıymetli duruyor. E-ticaret alanına atılmak isteyen Turkcell'li esnafımız, bu platformda uygun koşullarda yer alabilecek. Esnafımızın değişen ihtiyacına göre yeni iş birliklerimizle onlara özel faydalar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

E-TİCARETE ATILAN ESNADA TRENDYOL'DA YÜZDE 20 İNDİRİM

İşini dijitale taşımak isteyen esnafa da kolaylık sağlayan Turkcell, Trendyol ile bir iş birliğine imza atıyor. Bu kapsamda Trendyol'da dükkan açmak isteyen Turkcell'li esnaf, ilk 3 ay boyunca yüzde 20 komisyon indiriminden yararlanabilecek.

ESNAF İHTİYAÇ DUYDUĞU TEKNOLOJİYE ULAŞTIKTAN 3 AY SONRA ÖDEMEYE BAŞLIYOR

Turkcell'in finansman şirketi Financell, kurumların ihtiyaç duydukları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için "Dijital Dönüşüm Finansmanı" hizmeti sunuyor. Bu kapsamda akıllı cihaz, bilgisayar, sunucu ve daha birçok teknolojik ihtiyaç için esnafa finansman imkanı sağlanıyor. Ayrıca Turkcell'li esnafa Dijital Dönüşüm Finansmanı'ndan yararlanıp ödemelerine 3 ay sonra başlayabilme fırsatı sunuluyor.