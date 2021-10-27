"Dijital Ticaret Çağına Uyum Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar" Kitabı Yayımlandı

"Dijital Ticaret Çağına Uyum Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar" kitabı, dijital teknolojilerin hızla benimsenmesinin gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretine katılımlarını artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor. Ayrıca, bu ülkeler için daha müreffeh ve kapsayıcı bir gelecek yaratmada iç politikaların ve uluslararası işbirliğinin oynayabileceği rolü de değerlendirmektedir.

Bu yayın, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından yürütülen ticaretle ilgili akademik faaliyetleri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan DTÖ Kürsüler Programının (WCP) ikinci aşamasının sonuçlandığını göstermektedir. Kitap, WCP kürsülerinin, Danışma Kurulu üyelerinin, DTÖ'deki WCP ekibinin ve diğer DTÖ Sekreterliği personelinin katkılarını bir araya getiriyor. WCP, DTÖ'nün ticaret kapasitesi oluşturma ve gelişmekte olan ülkelerdeki akademik kurumlarla ortak çalışma çabalarının önemli bir parçasıdır.

Akademik kurumlar müfredat geliştirme, araştırma ve sosyal yardım faaliyetleri alanlarında DTÖ Kürsülerinden destek alırlar. Kürsüler, rekabetçi bir süreçle seçilir. İlk olarak 2009 yılında on dört kurum dört yıllık bir dönem için DTÖ Kürsüleri olarak seçilmiştir. 2014 yılında Programa yedi kurum eklenmiştir. Tam PDF'yi indirin

Kaynak: wto. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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