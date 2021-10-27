Dijital oyun harcamaları yüzde 48 arttı

Pandemi dönemiyle oyun oynama zamanı yüzde 69, harcamalar da yüzde 48 arttı.

24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye'nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre katılımcıların yüzde 35'i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı gözüküyor. Katılımcıların yüzde 80'i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53'ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.

En çok bulmaca tercih edildi

En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde. Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.

-İHA-

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