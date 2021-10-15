Dijital insan kaynakları uygulamaları ile 9 ayda yaklaşık 125 bin çalışana eğitim

Securitas, dijitalleşme sürecini insan kaynakları uygulamalarına taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas, insan kaynakları uygulamaları ile ocak ayından bu yana Securitas Akademisi içerisinde uzaktan eğitimde toplam 124 bin 708 katılımcıya, 55 farklı eğitim başlığında, toplam 58 bin 755 saat eğitim verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörü Öyküm Gülay, 20 bini aşkın çalışanıyla sektör lideri olduklarına dikkati çekerek, "Nitelikleri yüksek, çalışanlarımız ile öne çıkıyoruz. Dijital insan kaynakları uygulamaları hem çalışanların verimliliğini, hem de müşterilerin aldığı hizmetin eş zamanlı olarak takibini sağlıyor. Securitas olarak her zaman teknolojiye ve teknolojik altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Securitas'ın dijital insan kaynakları uygulamaları şöyle:

"E Başvuru Sistemi, tüm iş başvuruları online olarak e-başvuru sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yaptıkları başvurularında evrakları da online yükleyebiliyor. Sistem üzerinden son 9 ayda 20 bin 40 başvuru alındı, 5 bin 665 çalışan işe girdi. Securitas Güvenlik Akademisi, Securitas çalışanları için eğitim ve kariyer fırsatlarını tek bir çatı altında toplayan online bir platform. Akademi, sınıf içi ve uzaktan eğitim, koçluk ve mentörlük, ölçme ve değerlendirme merkezi, tecrübe paylaşım platformu ve üniversite iş birlikleri ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Saha çalışanları için kariyer fırsatlar da sunan Securitas Güvenlik Akademisi'nde Gelecek Nesil Şube Programı, Proje Müdürü Gelişim Programı, İç Eğitmen Yetiştirme Programı gibi farklı eğitimlerde de bulunuyor.

Çalışanlar için oluşturulmuş çalışan portalı, tüm çalışanların birbiriyle direk iletişim kurmalarını sağlıyor. Özlük, bordro, izin, performans, eğitim ve denetim gibi kendilerine ait bilgilere rahatlıkla erişebiliyorlar. Securitas bünyesindeki yayınları takip edip, duyurular bölümündeki gelişmelerden haber dar olabiliyorlar. Güvenlik görevlilerinin Securitas Türkiye Ülke Başkanı'na mesaj atmasına imkan sağlayan Çalışan Portalı, aynı zamanda 73 şehirde görev yapan çalışanların birbiriyle etkileşim kurmasına imkan da sunuyor. Çalışanlar kendi görev yerlerinden haberler ve resimler paylaşarak, tüm Securitas çalışanlarının görmesini sağlayabiliyor."

Bu arada, Türkiye'de en çok istihdam sağlayan markalar arasında ilk 15'te yer alan Securitas Türkiye, alanında uzman, global tecrübeyi en etkin şekilde işinde kullanan çalışanlarının gelişimine yönelik gerek online gerekse yüz yüze eğitimler ve gelişim programlarına yatırım yapmaya devam ediyor.

İnsan Kaynakları alanındaki dijital alana 2020 senesinde 10 milyon TL yatırım yapan Securitas, "Securitas Çalışanlarıdır" mottosuyla dünyadaki gelişim ve değişimlere eş zamanlı planlarla eşlik ediyor.